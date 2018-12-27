Стоимость проезда в пригородных автобусах подорожает с 1 января

ГУП "Карелавтотранс" с 1 января повысит стоимость проезда в автобусах на пригородных маршрутах.

Это будет уже второе повышение за последние 5 месяцев. Последний раз стоимость проезда увеличивалась 1 августа. Например, поездка в Пряжу обойдётся в 166 рублей вместо прежних 159 рублей. А до августовского повышения она стоила 149 рублей, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.