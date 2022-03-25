Стоимость сахара у производителей в России за неделю выросла на 13,2%

По данным ФТС России, на которые ссылается Минсельхоз, объем импорта сахара-сырца в 2022 году по состоянию на 20 марта 2022 года без учета торговли со странами ЕАЭС составил 16,4 тыс. тонн. Объем экспорта из России сахара белого (по данным ФТС России, с учетом торговли со странами ЕАЭС) в январе 2022 составил 25,5 тыс. тонн. Основными странами-покупателями являются Казахстан, Украина, Киргизия, Белоруссия, Таджикистан.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание