Минсельхоз сообщил о росте стоимости сахара в стране.

Стоимость сахара у производителей в России за неделю выросла на 13,2%, до 60,33 рубля/кг. Об этом сообщает Минсельхоз со ссылкой на данные собственной системы мониторинга продовольственной безопасности. О данных министерства информирует ТАСС.

«Цена промышленных производителей по данным на 23 марта 2022 года составила на сахар белый свекловичный 60,33 рубля/ кг (+13,2% за неделю)», — сообщили в Минсельхозе.

В министерстве отметили, что, по предварительным данным Росстата, валовой сбор сахарной свеклы в 2021 году составил 41,2 млн тонн против 33,9 млн тонн годом ранее. В Минсельхозе добавили, что, по данным Союза сахаропроизводителей России, по состоянию на 14 февраля 2022 года переработано сахарной свеклы — 37,5 млн тонн, выработано сахара — 5,4 млн тонн (на 8,1% выше уровня 2021 года). Объем импорта в Россию сахара белого (по данным ФТС России, с учетом торговли со странами ЕАЭС) в январе 2022 года составил 4,6 тыс. тонн.

По данным ФТС России, на которые ссылается Минсельхоз, объем импорта сахара-сырца в 2022 году по состоянию на 20 марта 2022 года без учета торговли со странами ЕАЭС составил 16,4 тыс. тонн. Объем экспорта из России сахара белого (по данным ФТС России, с учетом торговли со странами ЕАЭС) в январе 2022 составил 25,5 тыс. тонн. Основными странами-покупателями являются Казахстан, Украина, Киргизия, Белоруссия, Таджикистан.