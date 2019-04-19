Стоимость строительства жилья в Карелии в 2019 году выросла

Средняя фактическая стоимость строительства жилья в Карелии в первом квартале достигла 45662 рубля за кв. метр.

Это почти на 4 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда фактическая стоимость строительства жилья составляла 41904 рубля.

Такие данные содержатся в докладе Карелиястата.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".