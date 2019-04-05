Стоимость жилья в Карелии опустилась ниже уровня 2014 года – статистика

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Средняя стоимость квартир в Карелии, как на первичном, так и на вторичном рынках в 2018 году оказалась самой низкой за последние 5 лет.
Такие данные приведены в материалах Карелиястата о ценах на жилье за 2014-2018 годы.
Стоимость вторичного жилья в 2014 году, составила, в среднем, 48489 рублей за квадратный метр, в 2016 выросла до 49580 рублей, а затем пошла на спад. В 2018 году цена составила, в среднем, 46866 рублей за квадратный метр, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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