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Новости. Экономика
09:35, 05 Апреля 2019
фото: © Алексей Павлишак/ТАСС

Стоимость жилья в Карелии опустилась ниже уровня 2014 года – статистика

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Средняя стоимость квартир в Карелии, как на первичном, так и на вторичном рынках в 2018 году оказалась самой низкой за последние 5 лет.

Такие данные приведены в материалах Карелиястата о ценах на жилье за 2014-2018 годы.

Стоимость вторичного жилья в 2014 году, составила, в среднем, 48489 рублей за квадратный метр, в 2016 выросла до 49580 рублей, а затем пошла на спад. В 2018 году цена составила, в среднем, 46866 рублей за квадратный метр, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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zanoza
2019-04-05 11:08:14
Так как же этой стоимости не падать если она многим не по карману. Это экономика. Потребительский спрос влияет на стоимость.
User
2019-04-05 10:44:15
Это не надолго. С 1 июля вступят в силу изменения в 214-ФЗ, которые поднимут цену жилья на новые астрономические высоты.
Беня
2019-04-05 11:06:29
User, ну насчет "до небес" это преувеличение на эмоциональном фоне. Просто невидимая рука рынка опять установит хрупкое равновесие между новым потяжелевшим предложением и нищающим спросом :) Кто не успел по старым ценам - тот сам дурак, надо было вписываться в рынок :)
Сеня
2019-04-05 09:48:59
Хм . Стоимость жилья может быть и упала , а уровень жизни вообще обвалился за последние пять лет .
Беня
2019-04-05 10:20:03
Сеня, она потому и упала, шо уровень жизни того. Не каждый в наше нелегкое время может занести 20-25 тр в банк за импотеку, а потом жить ни в чем ни себе не отказывая. :)
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