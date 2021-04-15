Стоянка транспорта запрещена на улице Пушкинской в Петрозаводске

С 16 апреля вводятся временные изменения в организации движения у здания Национальной библиотеки по улице Пушкинской.

Как сообщили в администрации города, с 16 по 20 мая в карельской столице состоится масштабное культурное событие – всероссийский Библиоконгресс. В связи с этим на Пушкинской улице напротив дома № 5 (Национальная библиотека Карелии) будет запрещена стоянка автомобильного транспорта. На данном участке дороге установят соответствующий знак. Запрет будет действовать на протяжении пяти дней работы конференции.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться знаками и положениями ПДД.

Ранее МВД Карелии поддержало мнение водителей о необходимости возобновления левого поворота с улицы Пушкинской на проспект Карла Маркса.