В МВД признали нецелесообразным запрет левого поворота к речному вокзалу в Петрозаводске

МВД Карелии поддержало мнение водителей о необходимости возобновления левого поворота с улицы Пушкинской на проспект Карла Маркса, сообщил депутат законодательного собрания республики Алексей Исаев.

Заместитель председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Алексей Исаев в ходе отчета Министерства внутренних дел по Республике Карелия на заседании Законодательного собрания Карелии поднял вопрос о резонансной среди автомобилистов проблеме – невозможности совершения левого поворота вниз к речному вокзалу, на пересечении ул. Пушкинской и пр. Карла Маркса, сообщается на сайте парламента.

Речной вокзал находится на берегу Онежского озера. К нему можно проехать по маршруту от пр. Ленина по ул. Пушкинской с осуществлением левого поворота на пр. Карла Маркса. Ранее такой маршрут пользовался большим спросом у местных жителей и туристических автобусов. Однако в 2020 году, когда новый светофор появился на пересечении пр. Карла Маркса и ул. Пушкинской, Администрация Петрозаводска запретила поворачивать налево на этом перекрестке. Запрет маневра вызвал большое неудобство у автомобилистов.

Свою позицию по данному вопросу депутату Алексею Исаеву представила Госавтоинспекция Карелии. Согласно ответу заместителя министра внутренних дел Максима Корепова, запрет левого поворота с ул. Пушкинской на пр. Карла Маркса является нецелесообразным.

Однако полномочия по определению маршрутов принадлежат администрации Петрозаводска. Алексей Исаев считает, что мэрия должна изменить решение в отношении проезда по городскому маршруту, учесть позицию специалистов Госавтоинспекции и мнения местных жителей.

Напомним, с 13 марта изменилась схема движения транспорта в районе пересечения Пушкинской улицы и проспекта Карла Маркса, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска. Как считают в ГИБДД, новый режим призван оптимизировать движение на данном участке и повысить уровень дорожной безопасности. Но запрет левого поворота с Пушкинской на Кала Маркса вызвал резко негативную реакцию водителей Петрозаводска.