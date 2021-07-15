Столб угрожающе навис над дорогой в Университетском городке в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Горожане просят спасти их от падающего на дорогу в проезде Геологов столба, на их обращения никто не реагирует.

В редакцию «Столицы на Онего» читатели прислали фото висящего на проводах столба, установленного на проезде Геологов. Опора в любой момент может упасть на дорогу.

«В какую бы инстанцию не обращались с просьбой убрать аварийный столб, никто не реагирует. Как долго опора провисит на проводах, не знаем. Беда может случится в любой момент», — считают жители Университетского городка.

Ранее жители дома в Беломорске просили спасти их от падающего фонарного столба.