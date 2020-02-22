"Столетие" Республики Карелия оказалось придумано ее властями для привлечения в регион федеральных средств

фото: День республики появился в Карелии при Сергее Катанандове. Фото: Валерий Поташов

До юбилейной даты осталось менее полугода, но многие даже в республиканском руководстве не догадываются, что она – ошибочна.

Так, 8 июня, выбранное властями Карелии в качестве Дня республики, ее главного праздника, не имеет никакого отношения к созданию Карельской трудовой коммуны, от которого в России принято вести отсчет "карельской государственности". В историю праздника и самой Карельской трудовой коммуны погрузились участники "Краеведческих чтений", которые прошли в Национальной библиотеке республики 19-20 февраля.

Подробнее о том, как был придуман региональный праздник, читайте в статье Валерия Поташова.