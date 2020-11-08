Столица Карелии затоплена дождевой водой (ФОТО)

Жители Петрозаводска жалуются на то, что по улицам города стало невозможно ходить из-за огромных луж.

Петрозаводск, несмотря на недавний ремонт тротуаров, затоплен дождевой и талой водой. Снимки с улиц карельской столицы размещены в паблике "Красивый Петрозаводск".

"Древнее искусство водоотведения, изученное ещё древними римлянами, навсегда утерянно современными дорожниками. Лужи и запруды на свежеотремонтированных тротуарах, не выдержавших испытание осадками", - таким текстом сопровожден пост в соцсети.

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска не принимали у подрядчика тротуары, превращающиеся после дождя в реки.