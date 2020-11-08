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Столица Карелии затоплена дождевой водой (ФОТО)

Новости. Общество
13:46, 09 Ноября 2020
фото: Красивый Петрозаводск / ВК
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Жители Петрозаводска жалуются на то, что по улицам города стало невозможно ходить из-за огромных луж.

Петрозаводск, несмотря на недавний ремонт тротуаров, затоплен дождевой и талой водой. Снимки с улиц карельской столицы размещены в паблике "Красивый Петрозаводск".

"Древнее искусство водоотведения, изученное ещё древними римлянами, навсегда утерянно современными дорожниками. Лужи и запруды на свежеотремонтированных тротуарах, не выдержавших испытание осадками", - таким текстом сопровожден пост в соцсети.

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска не принимали у подрядчика тротуары, превращающиеся после дождя в реки.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Игорь
2020-11-09 17:23:45
Это вредительство, а не ремонт.
Беня
2020-11-09 16:58:16
А давайте вааще ничего не будем ремотировать. И скоро воды будет не по подошву, а по середину голени. И не воды, а грязюки. Купим все резиновые сапоги и будем чавкать по глине КАК ЭТО ВСЕГДА ВО ВСЕ ВЕКА БЫЛО ОСЕНЬЮ ДО СЕГО МОМЕНТА.
:) :) :)
Бездельник
2020-11-09 16:51:50
Петрозаводскую ливнёвку прокладывали кусками на протяжении 50 лет прошлого века, а очистные сооружения существуют только в одном месте сброса дождевой воды в Онежское озеро из тридцати с лишним – в створе улицы Московской. В ряде микрорайонов нет и самой ливневки. Речь идет о Зареке, Голиковке, старой Кукковке и части Перевалки. Поэтому, к примеру, каждый раз во время сильного дождя текут реки по проспекту Александра Невского. Глава Карелии Артур Парфенчиков поднял 18 декабря 2019 года на сессии Петросовета проблему, которая остается для Петрозаводска нерешаемой - реконструкция ливневой канализации." Это очень многозначный, комплексный вопрос. Он включает в себя и экологию, и берегоукрепление, и состояние дорог, и внешний облик улиц. По самым приблизительным оценкам это достаточно дорогой проект, его стоимость – более 8-и миллиардов рублей, а период реализации – порядка 8 лет", – отметил на сессии Парфенчиков. По его мнению, финансирование ливневой канализации без поддержки федерального центра Карелия не осилит. Иначе говоря, петрозаводчанам придется довольствоваться тем, что есть, и запасаться сапогами на случай сильных дождей. :)
Горожанин
2020-11-09 16:34:17
В конце улицы Ровио (у 16-этажки) поребрики уложены вровень с газоном, у тротуара небольшой уклон. Воды на тротуаре нет, и снег убирать будет легко! Спасибо тем, кто это сделал! Остальные - приходите учитесь. К тому же низкие поребрики будут дешевле!
АК
2020-11-09 15:35:02
Современные дорожники??? Куда ни глянь - один ара-строй, они вчера только с гор спустились, а вы их современными дорожниками обзываете.
Беня
2020-11-09 16:52:04
О!!! А где лужи в горах?
zanoza
2020-11-09 15:30:35
Натворили дел, теперь не расхлебать!
кир
2020-11-09 14:02:17
Эта вода уже начала поднимать и размывать плитки, уложенные в парке против Пединститута. Зима и весна довершат начатое дело. :)
Гость
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