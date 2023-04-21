«Столица на Онего» интересуется: что жителям Петрозаводска больше всего не нравится в маршрутках?

В традиционном опросе наших читателей мы предложили три варианта ответа.
Жители карельской столицы не прекращают жаловаться на работу и состояние городских автобусов.
В связи с попыткой чиновников мэрии реализовать транспортную реформу и ответным судебным иском со стороны маршрутчиков, тема стала еще более актуальной.
Поэтому мы решили поинтересоваться, что вас больше всего не устраивает в работе частных транспортных компаний? Наш опрос - здесь.
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