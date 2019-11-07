"Столица на Онего" предлагает хорошую работу в команде редакции

Срочно ищем контент-менеджера на полный рабочий день, работа в офисе.

Что нужно уметь делать:

Уметь (или научиться) искать и подбирать иллюстрации по тематике контента (новостей, статей и тд.); готовить фото и иллюстрации к публикации, задавать нужный размер, создавать коллажи, ставить вотермарк и пр. (работа в графических редакторах);

верстать текст, иллюстрации и видео-контент, учитывая стандарты сайта и его стилистику;

устанавливать рекламные баннеры, следить за соблюдением технических требований к ним, а также редактировать их содержание и (или) создавать на заказ.

Необходимы знания основ Photoshop, HTML, структуры WEB-страниц и работы с сайтами. Умение быстро находить и обрабатывать информацию.

Кому интересно, пишите stolica.ptz@gmail.com или звоните по тел. в Петрозаводске: 75-00-65 Наталье Александровне Захарчук. Коллектив у нас хороший, и работа интересная, скучать не придется. Условия обговорим на собеседовании.