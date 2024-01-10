Столкнувшиеся пазик и автобус перекрыли движение в крупном районе Петрозаводска

На Перевалке не разъехались пазик и автобус № 29.
О дорожной аварии стало известно из паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
ДТП произошло на Перевалке в карельской столице.
«На Пархоменко из-за снега не разъехались пазик и 29 автобус», — написали в сети.
«Движение перекрыто в обе стороны. Ищите пути объезда», — предупредили пользователи паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Как сообщили «Столице на Онего» в Госавтоинспекции Петрозаводска, информация об этом ДТП в дорожную полицию не поступала.
Ранее мы писали о жестком столкновении фуры и самосвала на севере Карелии, которое засняли очевидцы.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание