Столкнувшиеся пазик и автобус перекрыли движение в крупном районе Петрозаводска

фото: © Подслушано у водителей Птз и Карелии / ВК

На Перевалке не разъехались пазик и автобус № 29.

О дорожной аварии стало известно из паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

ДТП произошло на Перевалке в карельской столице.

«На Пархоменко из-за снега не разъехались пазик и 29 автобус», — написали в сети.

«Движение перекрыто в обе стороны. Ищите пути объезда», — предупредили пользователи паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Как сообщили «Столице на Онего» в Госавтоинспекции Петрозаводска, информация об этом ДТП в дорожную полицию не поступала.

Ранее мы писали о жестком столкновении фуры и самосвала на севере Карелии, которое засняли очевидцы.