Сторонники Дмитриева проведут в Москве "благотворительную барахолку", чтобы помочь ему деньгами

В Москве, в Сахаровском центре сторонники Юрия Дмитриева проведут в его поддержку благотворительную акцию.

Об этом сообщается в группе сторонников историка, руководителя карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева, который находится в СИЗО по обвинению в педофилии.

Объявленная сторонниками Дмитриева летняя "Благотворительная барахолка" - это "пространство, где можно найти интересные вещи и приобрести их за пожертвования".

Всю выручку от барахолки, которая состоится 6 июля, организаторы планируют передать на оплату услуг адвоката и помощь семье Юрия Дмитриева.

Напомним, уголовное дело против Дмитриева было возбуждено в конце 2015 года. Руководителю карельского отделения "Мемориала" инкриминировалось изготовление порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери, а также незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия. Сам Дмитриев обвинение назвал абсурдным.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал исследователя сталинских репрессий по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. В июне прошлого года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и вернул "дело Дмитриева" в городской суд.

Минувшим летом в отношении руководителя карельского отделения "Мемориала" было возбуждено новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, и Юрий Дмитриев оказался вновь арестован. В октябре 2018 года судья Александр Мерков объединил два уголовных дела против Дмитриева в одно.

Подсудимый не признает вины ни по одному из предъявленных обвинений.