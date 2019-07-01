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Новости. Общество
07:15, 01 Июля 2019

Сторонники Дмитриева проведут в Москве "благотворительную барахолку", чтобы помочь ему деньгами

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В Москве, в Сахаровском центре сторонники Юрия Дмитриева проведут в его поддержку благотворительную акцию.

Об этом сообщается в группе сторонников историка, руководителя карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева, который находится в СИЗО по обвинению в педофилии.  

Объявленная сторонниками Дмитриева летняя "Благотворительная барахолка" - это "пространство, где можно найти интересные вещи и приобрести их за пожертвования".

Всю выручку от барахолки, которая состоится 6 июля, организаторы планируют передать на оплату услуг адвоката и помощь семье Юрия Дмитриева.

Напомним, уголовное дело против Дмитриева было возбуждено в конце 2015 года. Руководителю карельского отделения "Мемориала" инкриминировалось изготовление порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери, а также незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия. Сам Дмитриев обвинение назвал абсурдным.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал исследователя сталинских репрессий по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. В июне прошлого года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и вернул "дело Дмитриева" в городской суд.

Минувшим летом в отношении руководителя карельского отделения "Мемориала" было возбуждено новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, и Юрий Дмитриев оказался вновь арестован. В октябре 2018 года судья Александр Мерков объединил два уголовных дела против Дмитриева в одно.

Подсудимый не признает вины ни по одному из предъявленных обвинений.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-07-01 10:41:15
Пусть евонный фотоаппарат продадут. Ночному фотографу он теперь без надобности, ибо вести журнал здоровья сокамерников оказалось хлопотно и весьма рискованно.
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