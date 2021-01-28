Страдающий провалами в памяти мужчина пропал в Петрозаводске

Полиция разыскивает пожилого мужчину, который вышел из своего дома и больше не вернулся.

Сотрудники петрозаводской полиции разыскивают без вести пропавшего Александра Ивановича Шелега 1955 года рождения.

28 января этого года около 7 часов утра он ушел из дома на улице Ровио и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.

На вид мужчине 65-70 лет, его рост 167-170 см, худощавого телосложения. Был одет в серую куртку, черную вязаную шапку. Мужчина страдает провалами в памяти, не всегда хорошо ориентируется в окружающей обстановке.

"Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно сообщать сведения по номеру телефона: +7-953-534-25-72, +7(8142)73-92-40", - заявляют в МВД.

Ранее сообщалось, что в Карелии полиция ищет мужчину в камуфляжных брюках и меховой шапке.