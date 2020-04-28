Страх и роскошь под запретом: В России появился кодекс этики для полицейских

МВД подготовило новый Кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД разработало Кодекс этики и служебного поведения своих сотрудников, определяющий отдельные требования к их поведению во время исполнения своих обязанностей, пишет РБК.
В частности, в Кодексе прописаны следующие требования:
- Придерживаться делового стиля поведения;
- Соблюдать скромность и функциональность при оформлении служебного кабинета, а также избегать использования предметов роскоши;
- Сохранять выдержку и достоинство, контролировать свое эмоциональное состояние;
- Воздерживаться от резких высказываний и жестких действий в отношении задержанных в присутствии детей, женщин и людей преклонного возраста;
- При проведении допроса проявлять сочувствие к потерпевшему и уважение к личности допрашиваемого;
- Быть мужественным и решительным, не допускать паники и страха перед лицом опасности при выполнении служебных обязанностей;
- Соблюдать культуру речи и воздерживаться от использования нецензурной лексики и жаргона;
- Не употреблять алкогольные напитки накануне и во время работы, а также не участвовать в публичных азартных играх и не принимать наркотики.
"Публично размещенная сотрудником информация не должна содержать высказываний, суждений и оценок в отношении государственных органов, должностных лиц, политических партий, других общественных объединений, религиозных и иных организаций, профессиональных или социальных групп, граждан, за исключением случаев, когда это входит в должностные обязанности сотрудника", – отмечается в документе.
Никаких взысканий за нарушение этических норм не предусмотрено.
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