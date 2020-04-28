Страх и роскошь под запретом: В России появился кодекс этики для полицейских

МВД подготовило новый Кодекс этики и служебного поведения полицейских

МВД разработало Кодекс этики и служебного поведения своих сотрудников, определяющий отдельные требования к их поведению во время исполнения своих обязанностей, пишет РБК.

В частности, в Кодексе прописаны следующие требования:

- Придерживаться делового стиля поведения;

- Соблюдать скромность и функциональность при оформлении служебного кабинета, а также избегать использования предметов роскоши;

- Сохранять выдержку и достоинство, контролировать свое эмоциональное состояние;

- Воздерживаться от резких высказываний и жестких действий в отношении задержанных в присутствии детей, женщин и людей преклонного возраста;

- При проведении допроса проявлять сочувствие к потерпевшему и уважение к личности допрашиваемого;

- Быть мужественным и решительным, не допускать паники и страха перед лицом опасности при выполнении служебных обязанностей;

- Соблюдать культуру речи и воздерживаться от использования нецензурной лексики и жаргона;

- Не употреблять алкогольные напитки накануне и во время работы, а также не участвовать в публичных азартных играх и не принимать наркотики.

"Публично размещенная сотрудником информация не должна содержать высказываний, суждений и оценок в отношении государственных органов, должностных лиц, политических партий, других общественных объединений, религиозных и иных организаций, профессиональных или социальных групп, граждан, за исключением случаев, когда это входит в должностные обязанности сотрудника", – отмечается в документе.

Никаких взысканий за нарушение этических норм не предусмотрено.