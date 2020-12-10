Страх перед полицией заставил жителя Карелии выкинуть украденный инструмент в лесу

В поселке Карелии мужчина украл у соседа отрезную машинку и выкинул ее в лесу.

В медвежьегорскую полицию поступило заявление о краже от 50-летнего жителя села Толвуя. Из принадлежащего ему гаражного бокса была похищена отрезная машинка, ущерб составил 3,5 тысячи рублей.

Оперативники выяснили, что к краже причастен 31-летний местный житель. По его словам, он знал, что у соседа есть нужный ему в работе инструмент. Поэтому он без труда проник в гараж, где взял машинку. После этого сначала спрятал ее дома, а, узнав о том, что сосед обратился в полицию, выкинул инструмент в лесном массиве.

Полицейские нашли украденную отрезную машинку. Ее вернут законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело.

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