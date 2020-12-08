Петрозаводчанин заглянул в чужой шкаф и стал фигурантом уголовного дела

В Петрозаводске мужчина совершил преступление против коллеги на работе, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 59-летний горожанин. Кто-то похитил его банковскую карту и расплачивался ей в магазинах. Ущерб превысил 2,8 тыс. рублей.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 по Петрозаводску установлен 44-летний подозреваемый. Мужчина работал в заведении общественного питания. В один из дней, он, находясь в подсобном помещении, заглянул в чужой шкаф с одеждой. Проверив карманы, нашел банковскую карту коллеги и похитил ее. А после отправился приобретать продукты питания и алкоголь. Так и потратил чужие деньги.

По факту кражи средств с банковского счета возбуждено уголовное дело.