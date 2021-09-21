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Страховые компании в 2021 году резко увеличили суммы выплат клиентам в Карелии

Новости. Общество
09:30, 27 Сентября 2021
фото: © Григорий Сысоев / ТАСС, архив

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Общий объем страховых выплат в Карелии за первое полугодие 2021 года составил 784,2 млн. рублей, что на 24,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Это следует из аналитического обзора Минфина о состоянии страхового рынка в республике.

Больше всего выросла сумма выплат по страхованию жизни — 244,8 млн. рублей, что почти в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Кроме того, на 20% вырос размер выплат по личному страхованию, на 17,5% — по страхованию имущества, на 3,9% — по полисам ОСАГО.

«Во втором квартале 2021 года общий объем полученных страховыми компаниями страховых премий превышает аналогичный квартальный показатель предыдущих трех лет. На рост показателя в основном оказало влияние увеличение суммы страховых сборов на личное страхование, включая страхование жизни, что свидетельствует о повышении ответственности населения и росте страховой культуры в республике», - говорится в обзоре.

 

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