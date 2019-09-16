Странная ситуация возникла при подведении итогов выборов в Рабочеостровске

При подведении итогов выборов в местный совет Рабочеостровского сельского поселения Кемского района Карелии глубокой ночью появился второй протокол с другими цифрами.

Координатор общественного движения "Голос" в Карелии, политолог Олег Реут заметил странности при подведении итогов выборов в Рабочеостровском сельском поселении.

"Если вы думаете, что электоральные фальсификации в единый день голосования происходили только в Санкт-Петербурге, а недостоверное и необъективное информирование избирателей о кандидатах только в Петрозаводске, то вам обязательно надо ознакомиться с фотографиями двух протоколов участковой избирательной комиссии, сделанными с оригинальных (бумажных) версий, на выборах в Рабочеостровском сельском поселении Кемского района Карелии". – пишет Олег Реут.

Оговоримся сразу – второй протокол появился глубокой ночью, в 03.30, и полностью изменил итоги выборов в местный совет.

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