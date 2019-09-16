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Новости. Политика
12:21, 16 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

Странная ситуация возникла при подведении итогов выборов в Рабочеостровске

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При подведении итогов выборов в местный совет Рабочеостровского сельского поселения Кемского района Карелии глубокой ночью появился второй протокол с другими цифрами.

Координатор общественного движения "Голос" в Карелии, политолог Олег Реут заметил странности при подведении итогов выборов в Рабочеостровском сельском поселении.

"Если вы думаете, что электоральные фальсификации в единый день голосования происходили только в Санкт-Петербурге, а недостоверное и необъективное информирование избирателей о кандидатах только в Петрозаводске, то вам обязательно надо ознакомиться с фотографиями двух протоколов участковой избирательной комиссии, сделанными с оригинальных (бумажных) версий, на выборах в Рабочеостровском сельском поселении Кемского района Карелии". – пишет Олег Реут.

Оговоримся сразу – второй протокол появился глубокой ночью, в 03.30, и полностью изменил итоги выборов в местный совет.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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zanoza
2019-09-16 13:16:44
На примере этого поселения можно судить о выборах во всём регионе. Выборы рисуются в протоколах, а "волеизъявление" избирателей всего лишь формальность. Потому народ и не хочет принимать участие в этом цирке, явка избирателей не просто низкая, а ниже некуда.
Серж
2019-09-16 13:01:28
Так это же липа , т.е голимая фальсификация . Славу богу дошло , увидел всё-таки Олег Реут что то не то на выборах . Смотрим за действиями наблюдателя " Голос", попкорн грызём . Восстановит ли справедливость в этом поселении , бесстрашный наблюдатель ?????:
однозначно
2019-09-16 12:58:51
Реут уже утомил этими выборами. Ежели кто не согласен с итогами - пусть идут в суд. Нечего тут майданы с пешими прогулками и стояниями на мосту устраивать. Даже либерасты умолкли, а этому всё неймется. Политолог публицист блин. Лучше бы работу нашел
кир
2019-09-16 12:33:13
Просто всем безразлично. Россия не заточена для выборов.
User
2019-09-16 12:31:27
Что значит странная ситуация? В сказочном королевстве кривых зеркал Игоря Петровича Сергеева-Градского это уже давно обыденность. Странная ситуация возникнет, если вдруг случатся выборы ( а не "выборы") без фальсификаций.
Гость
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