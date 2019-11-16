Странное поведение голубей сняли в Сегеже, где снег стал желтым (ВИДЕО)

На YouTube появился ролик, на котором зафиксировано странное поведение голубей в городе Сегежа Республики Карелия.

Видео опубликовано на канале Segezha days. Авторы утверждают, что снятые 15 ноября голуби в Сегеже ведут себя странно.

Напомним, о массовой гибели птиц после тумана, опустившегося на город, рассказали жители Сегежи в соцсетях. Власти Карелии заявили, что приняты экстренные меры для нормализации ситуации.