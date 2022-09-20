«Страны НАТО, по сути, ведут против нас войну»: глава Карелии высказался о мобилизации

Глава Карелии Артур Парфенчиков высказался в поддержку указа президента России о частичной мобилизации.

Об этом губернатор заявил сегодня на заседании правительства.

«Полностью поддерживаю нашего президента. Мы, конечно, не можем бросить людей, которые подвергаются репрессиям на территории Донбасса, Украины, и сегодня это вопрос не только патриотизма, но и чести со свести каждого россиянина. Там такие же люди, как мы с вами, которые хотят иметь собственную историю, сохранять историю, хотят сохранять свои нравственны идеалы, хотя говорить на своем родном русском языке. Необходимо понимать, что против нас страны НАТО, по сути, ведут уже войну. Их агрессия распространяется не только на Донбасс или Херсон, она направлена против нашей страны, против каждого из нас», — заявил Парфенчиков.