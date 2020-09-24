"Страшная боль, которую не пережить": Жена погибшего мотоциклиста в Петрозаводске написала прощальные слова в соцсети

Родные, друзья и знакомые пишут в адрес погибшего мотоциклиста теплые слова.

"У меня не стало моего бесконечно любимого мужа, моего любимого Василечка, - написала жена погибшего. - Это не передать словами, какой был добрый, отзывчивый, заботливый... положительный со всех сторон человек! Таких людей, наверное, в жизни очень мало. Самый любимый дорогой для меня человек, мой любимый Вася, Васенька, Василек ушел из жизни. Страшная боль, которую не пережить. Я не могу поверить, что его больше нет. Вечная память".





Также в соцсети написал о погибшем в страшной аварии мотоциклисте и его друг.

"Вчера в нелепейшей катастрофе погиб мой товарищ Василий Луцышин! Вася - герой чеченской войны! Кавалер ордена мужества, десантник, участник боевых действий в Чечне! Когда мы с вами грели свои жопы у телевизора (смотря боевые сводки о штурме президентского дворца в Грозном) (включая и меня) он был там! Когда я слушал его нечастые воспоминания о войне, у меня волосы шевелились на голове! Да, он был замкнут, неразговорчив, хотя всегда улыбался и помогал всем чем мог! Василий, братан, пусть земля тебе будет пухом. Бывая в церкви хотя бы раз в месяц количество свечек за упокой у меня пополнится на одну".

Напомним, в минувший вторник, 23 сентября, в 23.17 в районе дома №14 по проспекту Ленина произошло столкновение автомобиля Lada Granta и мотоцикла Honda. В результате дорожно-транспортного происшествия 46-летний мотоциклист получил смертельные травмы.

Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, ГИБДД просит связаться с дежурной группой по телефону 715-900, 78-44-44.