Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Прибывающих из-за границы россиян отправят на самоизоляцию 1
24.09.2020 19:10
Появились новые кадры гибели мотоциклиста в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 10
Сегодня 07:50
Льготная ипотека – главное успеть
Сегодня 09:30
Жители Сегежи спрятали труп в диване 2
Сегодня 07:15
На место гибели инструктора автошколы в центре Петрозаводска несут цветы (ФОТОФАКТ)
Сегодня 08:05

"Страшная боль, которую не пережить": Жена погибшего мотоциклиста в Петрозаводске написала прощальные слова в соцсети

Новости. Общество
14:36, 25 Сентября 2020
фото: © drive2.ru/users/vasiliy-nord
Загрузка...

Родные, друзья и знакомые пишут в адрес погибшего мотоциклиста теплые слова.

"У меня не стало моего бесконечно любимого мужа, моего любимого Василечка, - написала жена погибшего. - Это не передать словами, какой был добрый, отзывчивый, заботливый... положительный со всех сторон человек! Таких людей, наверное, в жизни очень мало. Самый любимый дорогой для меня человек, мой любимый Вася, Васенька, Василек ушел из жизни. Страшная боль, которую не пережить. Я не могу поверить, что его больше нет. Вечная память".

Также в соцсети написал о погибшем в страшной аварии мотоциклисте и его друг.

"Вчера в нелепейшей катастрофе погиб мой товарищ Василий Луцышин! Вася - герой чеченской войны! Кавалер ордена мужества, десантник, участник боевых действий в Чечне! Когда мы с вами грели свои жопы у телевизора (смотря боевые сводки о штурме президентского дворца в Грозном) (включая и меня) он был там! Когда я слушал его нечастые воспоминания о войне, у меня волосы шевелились на голове! Да, он был замкнут, неразговорчив, хотя всегда улыбался и помогал всем чем мог! Василий, братан, пусть земля тебе будет пухом. Бывая в церкви хотя бы раз в месяц количество свечек за упокой у меня пополнится на одну".

Напомним, в минувший вторник, 23 сентября, в 23.17 в районе дома №14 по проспекту Ленина произошло столкновение автомобиля Lada Granta и мотоцикла Honda. В результате дорожно-транспортного происшествия 46-летний мотоциклист получил смертельные травмы.

Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, ГИБДД просит связаться с дежурной группой по телефону 715-900, 78-44-44.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2020-09-25 14:57:31
Как человек, я искренне соболезную вдове погибшего, но как гражданин, ужаснулся этой безумной гонке группы байкеров в самом центре города, что было зафиксировано на камерах. Скажи, друг погибшего героя чеченской войны, а чем он, уже далеко не пацан, в данном случае отличается от того гада, который сбил двух женщин на Шотмана? Только тем, что не было других жертв...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.09.2020, 10:13
В Петрозаводске автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов: шокирующие кадры (18+)
20.09.2020, 09:28
Скандальная чиновница из Карелии победила в конкурсе красоты (ФОТО, ВИДЕО)
21.09.2020, 10:07
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО)
19.09.2020, 12:33
Опубликовано фото машины предполагаемого виновника смертельного ДТП в Петрозаводске
20.09.2020, 13:48
Полиция Петрозаводска назвала данные водителя, возможно, совершившего смертельное ДТП с двумя жертвами
18.09.2020, 15:55
Автомобиль Сортланда в момент смертельного ДТП в Петрозаводске гнал со скоростью 176 км/час

Аналитика

Сегодня 09:30
Обществоведение
Льготная ипотека – главное успеть
Почему сейчас оптимальное время для покупки недвижимости в ипотеку.
Соцпакет может оградить от бед 2
24.09.2020 10:15
Нашла коса на камень 3
22.09.2020 16:53
"Лишен бизнеса, карьеры, свободы" 1
21.09.2020 17:14
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл? 15
17.09.2020 14:45
Вся аналитика

Чтиво

22.09.2020 14:03
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 14
17.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»