Страшное преступление совершено в Петрозаводске: мужчина отрубил голову родному брату

В Петрозаводске 46-летнего мужчину обвиняют в убийстве родного брата. Информация об этом появилась на сайте СУ СК по Карелии.

"По версии следствия, обвиняемый, проживая в городе Петрозаводске вместе со своим братом, в ходе ссоры напал на него с топором и причинил множественные ранения головы и шеи, в результате чего у потерпевшего произошло отчленение головы. Потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемый был задержан", - сообщает республиканское управление Следственного комитета.

В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время он находится под стражей.

"По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - заключили в СУ СК.