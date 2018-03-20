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Новости. Криминал
10:05, 20 Марта 2018

Страшное преступление совершено в Петрозаводске: мужчина отрубил голову родному брату


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В Петрозаводске 46-летнего мужчину обвиняют в убийстве родного брата. Информация об этом появилась на сайте СУ СК по Карелии.

"По версии следствия, обвиняемый, проживая в городе Петрозаводске вместе со своим братом, в ходе ссоры напал на него с топором и причинил множественные ранения головы и шеи, в результате чего у потерпевшего произошло отчленение головы. Потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемый был задержан", - сообщает республиканское управление Следственного комитета.

В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время он находится под стражей.

"По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - заключили в СУ СК.

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