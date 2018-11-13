Страсть к бесплатным продуктам привела петрозаводчанина за решетку

Новости по теме
Загрузка...
Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, регулярно ворующего в одном из магазинов Петрозаводска, сообщили в Росгвардии Карелии.
В 14:30 на улице Торнева 10 ноября сработала тревожная сигнализация в сетевом магазине на улице Торнева. Причиной вызова стало то, что работники заметили мужчину, который ранее уже совершал хищения в этом торговом заведении.
29 октября он похитил товар на сумму более двух тысяч рублей, 30 октября – более пяти тысяч рублей. Все факты подтверждаются записями камер видеонаблюдения.
Гражданин был задержан. При установлении личности выяснилось, что он разыскивается полицией.
В настоящее время решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
08.11.2018, 16:06
10.11.2018, 10:20
08.11.2018, 15:14
11.11.2018, 11:43
09.11.2018, 09:03
06.11.2018, 16:15
Аналитика
Сегодня 09:00
Расследование
Покупка правительством Карелии старого здания на улице Ленинградской в Петрозаводске и реконструкция его под детский сад проводились с многочисленными нарушениями.
12.11.2018 16:48
09.11.2018 11:37
08.11.2018 09:50
07.11.2018 16:39
Чтиво
Сегодня 12:22
Без политики
Очередной шедевр Натальи Ермолиной, пост, навеянный детскими воспоминаниями о том, что "девушка с алкоголем намного симпатичней в глазах мужчины".
02.11.2018 12:04
31.10.2018 10:31
30.10.2018 14:22
Медиа
12.11.2018 10:08
Опрос
Почему реконструированный в Петрозаводске садик оказался опасным?
Комментарии