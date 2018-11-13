Страсть к бесплатным продуктам привела петрозаводчанина за решетку

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, регулярно ворующего в одном из магазинов Петрозаводска, сообщили в Росгвардии Карелии.

В 14:30 на улице Торнева 10 ноября сработала тревожная сигнализация в сетевом магазине на улице Торнева. Причиной вызова стало то, что работники заметили мужчину, который ранее уже совершал хищения в этом торговом заведении.

29 октября он похитил товар на сумму более двух тысяч рублей, 30 октября – более пяти тысяч рублей. Все факты подтверждаются записями камер видеонаблюдения.

Гражданин был задержан. При установлении личности выяснилось, что он разыскивается полицией.

В настоящее время решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности.