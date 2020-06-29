Страсть к шоколаду довела жителя Петрозаводска до уголовной статьи

Молодой человек украл из магазина 15 плиток шоколада, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение от работников одного из сетевых магазинов о краже шоколада. Ущерб составил 2173 рубля.

Оперативники выяснили обстоятельства происшествия. В дневное время молодой человек прошел в торговый зал. У стеллажа с шоколадом выбрал 15 плиток, часть из них спрятал под рубашкой, часть – под курткой. После чего попытался покинуть магазин.

Его действия заметила директор магазина, которая самостоятельно пыталась задержать злоумышленника. Тот вернул ей 5 плиток, после чего вырвался и убежал.

По полученным приметам на розыск были ориентированы наряды патрульно-постовой службы. Через некоторое время подозреваемый – 22-летний петрозаводчанин был задержан полицейскими, его личность установлена. В отделе полиции молодой человек признал вину, пояснил, что 10 плиток сбыл.

Возбуждено уголовное дело.