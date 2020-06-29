890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пенсионный фонд Карелии проведет "горячую линию" для самозанятых
29.06.2020 18:20
Автобус с туристами загорелся по дороге к ладожским шхерам (ФОТО, ВИДЕО) 2
Сегодня 11:13
Президент объявил призыв запасников на военные сборы 5
29.06.2020 16:07
МЧС предупреждает о надвигающейся на Карелию непогоде 2
29.06.2020 17:15

Страсть к шоколаду довела жителя Петрозаводска до уголовной статьи

Новости. Криминал
12:59, 30 Июня 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Молодой человек украл из магазина 15 плиток шоколада, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение от работников одного из сетевых магазинов о краже шоколада. Ущерб составил 2173 рубля.

Оперативники выяснили обстоятельства происшествия. В дневное время молодой человек прошел в торговый зал. У стеллажа с шоколадом выбрал 15 плиток, часть из них спрятал под рубашкой, часть – под курткой. После чего попытался покинуть магазин.

Его действия заметила директор магазина, которая самостоятельно пыталась задержать злоумышленника. Тот вернул ей 5 плиток, после чего вырвался и убежал.

По полученным приметам на розыск были ориентированы наряды патрульно-постовой службы. Через некоторое время подозреваемый – 22-летний петрозаводчанин был задержан полицейскими, его личность установлена. В отделе полиции молодой человек признал вину, пояснил, что 10 плиток сбыл.

Возбуждено уголовное дело.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.06.2020, 15:43
Вице-премьер рассказала о планах правительства об увеличении МРОТ
28.06.2020, 10:14
Житель Карелии достал из озера труп, положил на пляж и уехал
26.06.2020, 08:51
Число зараженных COVID-19 в Карелии за сутки увеличилось на 44
25.06.2020, 15:48
Финляндия откроет границу с Россией в последнюю очередь
28.06.2020, 15:26
Из-за нехватки сезонных иностранных рабочих часть клубники в Финляндии может остаться несобранной
24.06.2020, 14:04
Сотни жителей Петрозаводска так и не дождались эскадрильи на набережной (ФОТО И ВИДЕО)

Чтиво

25.06.2020 12:39
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
17.06.2020 12:30
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»