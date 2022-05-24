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Строитель в Карелии променял рабочий инструмент на спиртное

Новости. Криминал
10:06, 25 Мая 2022
фото: © udra11 / shutterstock

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В Сегежском районе работник строительной организации стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района обратился технический директор строительной фирмы, сообщившим о пропажи инструментов. Их бригада, работавшая в одной из деревень, хранила в бытовке. Строители недосчитались сварочного аппарата, перфоратора, гидравлического пресса, электрического рубанка и ручной циркулярной пилы. Ущерб превысил 16 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что к краже причастен один из работников организации. Он сам вынес инструменты из бытовки и продал их местному жителю. Как выяснилось, мужчине не хватало денег на спиртное.

По статье «кража» было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время направлено в прокуратуру. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

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