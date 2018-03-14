Строители Карелии не ждут улучшений во II квартале

Спад объемов строительных работ в Карелии, произошедший в начале года, не удастся преодолеть во II квартале.

Такой прогноз дает почти половина руководителей компаний. Опрос проводился в I квартале с целью обследования деловой активности строительных организаций Карелии. По мнению 48% респондентов, физические объемы работ во II квартале останутся без изменений, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.