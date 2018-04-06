Строители перинатального центра в Петрозаводске собираются митинговать

Строители Республиканского перинатального центра планируют выйти на акцию протеста и подали соответствующую заявку в мэрию Петрозаводска.

Как сообщили в городской администрации, рабочие готовы выйти на акцию протеста 13 апреля, в пятницу. Согласно заявке, в акции протеста примут участие до 50 человек.

По имеющейся информации, причиной акции протеста послужили невыплаты заработной платы строителям.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".