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Новости. Общество
10:21, 06 Апреля 2018

Строители перинатального центра в Петрозаводске собираются митинговать

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Строители Республиканского перинатального центра планируют выйти на акцию протеста и подали соответствующую заявку в мэрию Петрозаводска.

Как сообщили в городской администрации, рабочие готовы выйти на акцию протеста 13 апреля, в пятницу. Согласно заявке, в акции протеста примут участие до 50 человек.

По имеющейся информации, причиной акции протеста послужили невыплаты заработной платы строителям.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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елпидифор
2018-04-06 12:06:14
Я советую мэрии изменить места для "гайд-парков". До революции самые сознательные представители пролетариата собирались на маевки у Чертова стула, чтобы заклеймить на нем сатрапов. Вот и надо возродить этут традицию и послать недовольных или просто несогласных митинговать к черту на рога. Ишь, обнаглели, заплату им подавай: о Сирии, Донбассе они подумали? И зачем юридические закавыки, грамматические ошибки в прошении искать - это мелко.
кир
2018-04-06 12:20:36
елпидифор, да пошёл ты лесом со своими литературными изысками. В 90-е, лихие годы зарплату тоже не давали. Выжили. Не дело простолюдинов внешней политикой заниматься. Вас распустили либерасты по самое не хочу. Специалист нашёлся в уездном городке.
User
2018-04-06 11:56:22
За чай с печением теперь не только Дворец бракосочетаний убирают. А митинговать пожалуйте на окраину Соломенного. Бу-га-га!
однозначно
2018-04-06 11:26:58
Навальнят и мемориальщиков припрется больше, чем работяг.
Гость
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