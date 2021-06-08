Строители в Карелии пессимистично оценивают ситуацию в отрасли

Индекс предпринимательской уверенности, отражающий, как бизнес оценивает свои перспективы, в строительной отрасли в Карелии во втором квартале составил минус 23%.
Это показатель, на сколько доля «пессимистов» превышает число «оптимистов» среди строителей.
Такие результаты были получены в ходе проведенного Карелиястатом опроса руководителей компаний.
Объем портфеля заказов и планы производства «ниже нормального» оценили 52% строительных организаций Карелии. Общей экономической ситуацией в отрасли не удовлетворены 39% опрошенных.
Как они оценивают перспективы отрасли, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».
Комментарии