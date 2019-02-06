12:30, 06 Февраля 2019
Строительная фирма добилась согласования плана новостроек рядом с Гоголевским мостом в Петрозаводске
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Строительная компания "Сана", которая планирует строительство многоэтажек рядом с Гоголевским мостом в Петрозаводске, добилась поддержки жильцов соседних домов, которые ранее выступали против плана.
Это следует из текста заключения публичных слушаний, прошедших в администрации Петрозаводска.
После того, как участники публичных слушаний отказались одобрить план, в администрации прошла новая встреча с представителем застройщика.
В этот раз в повестку дня был включен вопрос о строительстве домов высотой не более пяти этажей. В результате голосования "за" высказалось 16 человека, "против" – 12, "воздержалось" – 5.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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