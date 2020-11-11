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Строительная компания "Баренц Групп" ведет работу в режиме "безопасного офиса"

Новости. Общество
12:52, 12 Ноября 2020
фото: © "Баренц Групп"
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Получить профессиональную консультацию по недвижимости и ипотеке, забронировать и приобрести квартиру в новостройках Петрозаводска можно без риска для здоровья.

Офис компании "Баренц Групп" в Петрозаводске на пр. Карла Маркса, 1а работает для посетителей в режиме бесконтактного общения. Профессиональную консультацию можно получить без риска для здоровья.

Помещение переоборудовано таким образом, чтобы исключить прямые контакты менеджеров с клиентами, – общение ведется через стекло и окошки, специалисты компании обеспечены средствами индивидуальной зашиты, а сам офис регулярно дезинфицируется.  

Кроме этого, менеджеры компании "Баренц Групп" по необходимости выезжают к клиентам на дом, а также проводят индивидуальные экскурсии по жилым комплексам посредством "безопасного офиса" – в режиме видеоконференции.

Напомним, что строительная компания "Баренц Групп" ведет строительство жилых комплексов на всех площадках без остановки. В настоящее время жилые дома от "Баренц Групп" строятся практически во всех районах Петрозаводска.

Компания "Баренц" приглашает всех желающих на видеоконсультации по жилым комплексам, так же на индивидуальные экскурсии по квартирам, а специалисты ответят на любые интересующие вас вопросы.

Телефон отдела продаж 331-331, подробная информация есть в социальных сетях vk.com/barenzgroup и на сайте barenz.group.

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