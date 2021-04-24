Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска

Строительная компания «Nova» построит школу на территории Физкультурного сквера на Кукковке: на месте работ возведен забор.

В районе Кукковка-III строительная компания «Nova» построит здание школы. Объект будет размещен на территории Физкультурного сквера. Сейчас там возводят забор. Об этом сообщается в пресс-релизе строительной компании.

«Кукковка-III нуждается в общеобразовательной школе. Особенно учитывая количество уже построенных жилых комплексов. Также, напомним, Кукковку рассматривают как территорию, которую после изменений в Генплан будут активно застраивать. Правила зачисления в первые классы в карельской столице в этом году изменились. В приоритете теперь те школы, что ближе к дому. И, желательно, без проезжей части на пути», — так в стройкомпании мотивируют причины возведения объекта.

Напомним, ранее жители Петрозаводска были взволнованы появлением на Кукковке забора, который был построен рядом с местом недавней вырубки деревьев.

В компании «Nova» заявляют, что на этой территории будет вестись строительство образовательного учреждения.

«Физкультурный сквер — это наш участок. У него есть разрешенные виды использования. Там можно построить парковку или торговый центр. Или детсад, или школу, — отметили в компании. — Мы решили, что школа на 600-800 мест — это оптимальный вариант. Сейчас очень большие школы специалисты от образования не считают лучшим вариантом. Соответственно, мы разрабатываем проект строительства. Планируем выслушать и мнение родителей будущих учеников, возможно, добавить какие-то детали».

Сообщается, что территорию под строительство обносят ограждением, чтобы провести инженерные изыскания. Это должно позволить подготовить проект, который подойдет для данного участка. Ограждения нужны, чтобы минимизировать риски происшествий, пояснили в компании.