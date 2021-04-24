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Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска

Новости. Общество
16:59, 25 Апреля 2021
фото: Живой Петрозаводск / ВК
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Строительная компания «Nova» построит школу на территории Физкультурного сквера на Кукковке: на месте работ возведен забор.

В районе Кукковка-III строительная компания «Nova» построит здание школы. Объект будет размещен на территории Физкультурного сквера. Сейчас там возводят забор. Об этом сообщается в пресс-релизе строительной компании.

«Кукковка-III нуждается в общеобразовательной школе. Особенно учитывая количество уже построенных жилых комплексов. Также, напомним, Кукковку рассматривают как территорию, которую после изменений в Генплан будут активно застраивать. Правила зачисления в первые классы в карельской столице в этом году изменились. В приоритете теперь те школы, что ближе к дому. И, желательно, без проезжей части на пути», — так в стройкомпании мотивируют причины возведения объекта.

Напомним, ранее жители Петрозаводска были взволнованы появлением на Кукковке забора, который был построен рядом с местом недавней вырубки деревьев. 

В компании «Nova» заявляют, что на этой территории будет вестись строительство образовательного учреждения.

«Физкультурный сквер — это наш участок. У него есть разрешенные виды использования. Там можно построить парковку или торговый центр. Или детсад, или школу, — отметили в компании. — Мы решили, что школа на 600-800 мест — это оптимальный вариант. Сейчас очень большие школы специалисты от образования не считают лучшим вариантом. Соответственно, мы разрабатываем проект строительства. Планируем выслушать и мнение родителей будущих учеников, возможно, добавить какие-то детали».

Сообщается, что территорию под строительство обносят ограждением, чтобы провести инженерные изыскания. Это должно позволить подготовить проект, который подойдет для данного участка. Ограждения нужны, чтобы минимизировать риски происшествий, пояснили в компании.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2021-04-25 18:04:03
Надо срочно собирать подписи защитников ключевского карьера
Juniper59
2021-04-25 18:22:49
наташка, дурак. Карьер в другой стороне.
udo
2021-04-25 17:53:53
Почему фирма, а не мэрия решает, что строить?
Juniper59
2021-04-25 18:23:23
udo, потому что фирмы решают, что есть мэрия.
Коррупция-с.
Juniper59
2021-04-25 17:50:06
Полный системный паралич органов власти.
Сначала начинают сносить остаток тёмного дикого леса, с какой-то дури поименованный сквером.
Объясняют, что лес был не то опасный, не то больной, и вместо него будет сквер с лиственными породами.
Потом (естественно) вместо зелёного уголка начинается стройка.
Общественным мнением сразу же начинают манипулировать: "видите, какие мы хорошие? Мы строим не парковку и не очередной шоп (а могли бы!), а школу!"
И пока один застройщик достраивает монстра на полторы тысячи школьников на Древлянке и собирается строить такого же на берегу озера в промзоне (для русалок, что ли?) - вдруг оказывается, что специалисты считают гигантские школы неудачным решением. А что это тогда такое возвели под пение дифирамбов на Древлянке-6?
Какое-то тотальное кафкианство.
Если б здешний "театральный критик" знал, что такое театр, мог бы что-нибудь написать про эту нордическую комедь...
Гость
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