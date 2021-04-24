Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев

Петрозаводчане предполагают, что вместо озелененной территории в их районе появится очередной возведенный строителями объект.

Горожане обнаружили огороженную территорию на Кукковке, в районе торгового центра «Лента». Об этом информирует паблик «Живой Петрозаводск».

«Совсем недавно у второй „Ленты“ повырубали деревья под предлогом их якобы болезни. И вот сбоку ликвидированного парка невзначай огорожено место под очередной шиномонтаж, или что там они собрались туда воткнуть», — заявил читатель паблика.

Ранее сообщалось, что рабочие снесли деревья в петрозаводском парке Защитников города, расположенном на Кукковке. В мэрии заявляли, что рабочие срубили аварийные и опасные деревья, которые могут упасть на территории двух строящихся там детских садов.