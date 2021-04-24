Реклама на сайте
Прислать новость
Лукашенко наделит Совбез полномочиями президента в экстренной ситуации 6
24.04.2021 16:12
Артисты из Карелии привезли в Калмыкию «Голомяное пламя» (ВИДЕО) 18
24.04.2021 15:37
В Карелию идет снегопад
24.04.2021 15:43
Синоптики рассказали о погоде на Первомай в России 1
24.04.2021 19:40
УФАС Карелии вынесло предостережение перевозчику, который собрался поднять цену за проезд еще на трех маршрутах Петрозаводска 11
24.04.2021 14:34
Вы рады 10-дневным выходным на майские праздники? (ОПРОС) 23
24.04.2021 13:00
Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря 2
24.04.2021 16:53

Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев

Новости. Общество
10:30, 25 Апреля 2021
фото: Живой Петрозаводск / ВК
Загрузка...

Петрозаводчане предполагают, что вместо озелененной территории в их районе появится очередной возведенный строителями объект.

Горожане обнаружили огороженную территорию на Кукковке, в районе торгового центра «Лента». Об этом информирует паблик «Живой Петрозаводск».

«Совсем недавно у второй „Ленты“ повырубали деревья под предлогом их якобы болезни. И вот сбоку ликвидированного парка невзначай огорожено место под очередной шиномонтаж, или что там они собрались туда воткнуть», — заявил читатель паблика.

Ранее сообщалось, что рабочие снесли деревья в петрозаводском парке Защитников города, расположенном на Кукковке. В мэрии заявляли, что рабочие срубили аварийные и опасные деревья, которые могут упасть на территории двух строящихся там детских садов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-04-25 11:00:40
Петрозаводцы имеют конституционное право жить в современных светлых и просторных домах. Собачатникам дороже ихние псины .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
22.04.2021, 14:45
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)
23.04.2021, 15:20
Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться»
18.04.2021, 16:25
Кто лоббирует строительство в Карелии угольных котельных?
21.04.2021, 19:36
Полиция пресекла митинг солидарности с Навальным в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО)

Аналитика

23.04.2021 12:15
Капитал
Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря 3
Возглавляемый бывшими федеральными чиновниками фонд по развитию Соловецкого архипелага сможет без торгов получить землю в Кемском и Беломорском районах Карелии.
Мусорная реформа по-беломорски 1
23.04.2021 12:12
Послание Федеральному собранию: главные заявления Путина 10
21.04.2021 18:05
Чистый город - в субботник и круглый год 6
21.04.2021 13:10
На задворках Арктики 3
21.04.2021 12:40
Вся аналитика

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»