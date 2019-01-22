Строительная организация в Карелии нарушила трудовые права детей

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Руководитель организации принял на работу детей без медицинского заключения, за что получил штраф, сообщили в прокуратуре Карелии.
В ходе прокурорской проверки установлено, что в июне в одну из местных строительных организаций по направлению центра занятости были трудоустроены двое несовершеннолетних в качестве подсобных рабочих.
Выяснилось, что дети не прошли предварительный медицинский осмотр.
Руководителю дали штраф на общую сумму 123 тысячи рублей.
Постановления вступили в законную силу.
Кроме того, прокуратура внесла директору организации представление об устранении нарушений трудового законодательства, на основании которого два должностных лица понесли дисциплинарные наказания.
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