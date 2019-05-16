"Строительно-финансовая компания" проводит день открытых дверей в Петрозаводске

В субботу, 18 мая, каждый желающий сможет узнать, как взять ипотеку, какие объекты сдаются и о многом другом.

Ставшее уже традиционным мероприятие пройдет 18 мая с 11.00 до 15.00 на ул. Мурманской, 26А.

За 18 лет компания заслужила положительную репутацию и рекомендации покупателей. Однако хочется узнать побольше нюансов, а лучше – получить информацию из первых рук и увидеть всё самим.

В День открытых дверей Вы сможете:

- задать интересующие вопросы обо всех строящихся и построенных объектах ООО "СФК";

- ознакомиться с программами ипотечного кредитования от Банков-партнеров;

- совершить экскурсию по новостройкам.



Обращаем внимание на новое строительство в районе Перевалка. ООО "СФК" начинает продажи уютных одно- и двухкомнатных квартир в девятиэтажном жилом доме №30 по ул. Гражданская. Наши квартиры в пяти минутах от центра города и уже с отделкой.





Предварительная запись по телефонам (8142) 44-55-55 и 74-76-90.

На правах рекламы