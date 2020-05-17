Строительные гипермаркеты Карелии готовятся к кризису

В ответ на шоковую реакцию предприятий, организаций, предпринимателей в связи с распространением коронавируса и вызванными этим нежелательными каникулами (простоями) правительство России и власти регионов выработали определенные меры поддержки.

Однако бизнесу понятно, что на прежний уровень он выйдет очень нескоро. Среди пострадавших предприятий торговли оказались и магазины стройматериалов.

Как рассказали представители строительных гипермаркетов ЦСК, на фоне временного закрытия магазинов и организации дистанционной работы произошло серьезное падение продаж. Убытки за апрель составили десятки миллионов рублей.

"Также мы можем говорить о рисках недопоставки товаров на 30-40 процентов от общего ассортимента, – заявляют в ЦСК. – Это связано с остановкой работы предприятий-изготовителей и логистическими затруднениями".

Эти недопоставки окажут существенное влияние на работу строймаркетов осенью, поэтому уже сейчас работники сферы говорят о предстоящем кризисе.

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