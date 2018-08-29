Строительные компании Карелии увеличили численность рабочих

Количество рабочих, занятых на объектах строительства в Карелии в III квартале, увеличили 33% строительных организаций.

Объем работ и число заключенных договоров выросли у 45% компаний отрасли.

Такие выводы следуют из результатов выборочного обследования строительных организаций, проведенного Карелиястатом.

Также ранее Карелиястата опубликовал данные, согласно которым объём строительных работ, выполненных в Карелии за 7 месяцев 2018 года, вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Подробнее о перспективах в строительной области читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".