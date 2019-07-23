Строительство аэровокзала в Петрозаводске отдали структуре Минобороны

Два аукциона, проведенные для выбора подрядной организации по строительству аэровокзала в аэропорту "Петрозаводск" не дали результата, поэтому власти решили отдать контракт структуре Минобороны.

Это следует из распоряжения правительства РФ, подписанного 18 июля премьер-министром Дмитрием Медведевым.

"Определить федеральное государственное унитарное предприятие "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" единственным исполнителем…закупок по строительству здания аэровокзала на территории гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск", - говорится в документе.

Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".