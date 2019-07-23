Строительство аэровокзала в Петрозаводске отдали структуре Минобороны

Новости по теме
Загрузка...
Два аукциона, проведенные для выбора подрядной организации по строительству аэровокзала в аэропорту "Петрозаводск" не дали результата, поэтому власти решили отдать контракт структуре Минобороны.
Это следует из распоряжения правительства РФ, подписанного 18 июля премьер-министром Дмитрием Медведевым.
"Определить федеральное государственное унитарное предприятие "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" единственным исполнителем…закупок по строительству здания аэровокзала на территории гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск", - говорится в документе.
Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
21.07.2019, 21:40
19.07.2019, 09:10
16.07.2019, 13:09
18.07.2019, 16:19
Аналитика
22.07.2019 15:48
Обществоведение
Сына судьи Лахденпохского района арестовали за избиение сотрудника Росгвардии.
22.07.2019 11:25
19.07.2019 13:25
16.07.2019 13:09
15.07.2019 12:54
Чтиво
22.07.2019 12:58
Личное мнение
Вадим Маркелов рассказал, как трудно было провести в Петрозаводске соревнования по силовому экстриму.
18.07.2019 16:19
18.07.2019 11:34
18.07.2019 11:31
Медиа
Опрос
У вас есть кредит?
Комментарии