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Новости. Экономика
11:03, 23 Июля 2019
фото: администрация Петрозаводского городского округа

Строительство аэровокзала в Петрозаводске отдали структуре Минобороны

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Два аукциона, проведенные для выбора подрядной организации по строительству аэровокзала в аэропорту "Петрозаводск" не дали результата, поэтому власти решили отдать контракт структуре Минобороны.

Это следует из распоряжения правительства РФ, подписанного 18 июля премьер-министром Дмитрием Медведевым.

"Определить федеральное государственное унитарное предприятие "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" единственным исполнителем…закупок по строительству здания аэровокзала на территории гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск", - говорится в документе.

Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-07-23 11:18:38
Сдулись! А как же с потраченными миллионами на проектно-сметную документацию которая разрабатывалась дважды?
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