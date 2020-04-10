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Строительство детского сада на Ключевой будет продолжено, несмотря на протесты, заявил министр

Новости. Общество
19:22, 10 Апреля 2020
фото: фото: ИА "Республика" / Леонид Николаев
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Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Петрозаводске в связи с попытками группы протестующих остановить возведение детского сада на Ключевой.

Территория на Ключевой, где в рамках федеральной целевой программы ведется строительство детского сада, даже в период самоизоляции остается полем боя. Так называемых защитников Каменного бора осталось совсем немного, но практически каждый день возникают стычки между ними и строителями. Активисты ломают забор, проходят на стройплощадку, встают на пути экскаватора, на место приезжает полиция и составляет протоколы. При этом строительная организация не отказывается от своих планов – на объекте идут работы нулевого цикла.

Прокомментировать сложившуюся ситуацию мы попросили Виктора Россыпнова, министра строительства Карелии, который лично курирует объекты ФЦП:

- В связи с действиями противников строительства детского сада, мы, конечно, рассматриваем те доводы, которые ими высказываются. Но тут с самого начала главное понимать – строительство детского сада ведется на законных основаниях и поэтому совершенно точно будет продолжено.

Хочу обратить внимание - проект строительства прошел государственную экспертизу. Аттестованные государственные эксперты, которые проверяли его с точки зрения соблюдения нормативов – по шуму, безопасности, решению землеустроительных вопросов и т.д., - подтвердили соответствие проекта всем нормам и несут за это ответственность.   Все вопросы, которые сейчас задают противники стройки, по сути, уже нашли ответы в государственной экспертной оценке.

В настоящее время госэкспертиза действует и является для строителей обязательной. В судебном порядке она не отменена и, насколько я знаю, даже не обжалована.

Напомню, что земельный участок под строительство детского сада был предоставлен Управлению капитального строительства. И в связи с тем, что администрацией Петрозаводска было выдано разрешение на строительство, эта территория является в настоящее время строительной площадкой.   Остальное – это попытки перевернуть все с ног на голову.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью с Виктором Россыпновым.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-04-10 21:33:48
Настоящих буйных мало,вот и нету вожаков.
Саша
2020-04-10 21:21:35
Хотя какой вы нам товарищ??? вы с другой продажной стороны! нет и нет! :)
Саша
2020-04-10 21:10:27
Позор АДминистрации и строителям за уничтожение памятника и памяти бойца Красной Армии Якова Степанова!!! ((((( :)
Саша
2020-04-10 21:02:31
Напомни ка ещё товарищ следователь, что протоколы по нарушению самоизоляции составлябися Только на простых граждан! А на строителей, которые давят экскаватором людей нет. Потому, что вы это им позволяете. И активистов не мало, не надо их запугивать, все равно не выйдет! Все равно ответите за снос памятника и уничтожение краснокнижных растений!! Все люди против этой стройки! /! :)
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