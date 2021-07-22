Строительство дороги к вотчине карельского Деда Мороза завершено

Минтранс Республики Карелия сообщил о завершении строительства дороги к «Вотчине карельского Деда Мороза Талви Укко».

Компания «ПСК Строитель» завершила строительство новой подъездной дороги к горнолыжному центру Чална, где находится «Вотчина карельского Деда Мороза Талви Укко». Об этом информирует Минтранс региона.

Сообщается, что современная трасса протяжённостью 688 м. обеспечит доступность туристического комплекса. Рядом с ним оборудована автомобильная стоянка на 497 мест, проведено озеленение территории, выполнено устройство освещения и ливневой канализации.

Проект реализуется в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». Стоимость контракта — 153,519 млн рублей.

По оценке властей, новая транспортная инфраструктура увеличит турпоток в резиденцию Талви Укко до 100 тысяч человек в год.

Ранее сообщалось, что путь к вотчине карельского Деда Мороза стал комфортнее.