Строительство фактически второй АЭС планируется в соседнем с Карелией регионе

Росатом построит на Кольской АЭС еще два новых энергоблока мощностью по 600 МВт каждый (Кольская АЭС-2).

Строительство первого нового блока запланировано на 2028 год, ввод в эксплуатацию — в 2034 году, говорится в сообщении «Росэнергоатома», которое цитирует РИА Новости.

«Предполагается, что Кольская АЭС-2 будет двухблочной, т. е. в составе двух инновационных энергоблоков типа ВВЭР мощностью 600 МВт каждый со спектральным регулированием и высокими показателями безопасности. В настоящее время проект находится на этапе подготовки к разработке», — сообщает концерн.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что принятое в 1990-х годах решение отказаться от строительства АЭС в Карелии, негативно повлияло на развитие экономики.

Эту тему он затронул при обсуждении вопроса об учете мнения населения при разработке проектов в промышленности и других сферах. В 1990-х года власти Карелии отказались от планов строительства АЭС из-за протестов местных жителей. «Много лет назад большинство населения республики высказалось против строительства АЭС на территории Муезерского района. Ну, так получилось, высказалось против. По разным причинам… Вот прошло 20 лет, мы не построили АЭС, вот это Муезерский район. Вот с такой экономикой, с такими дорогами, с такой жизнью», - сказал Парфенчиков.

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