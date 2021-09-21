Строительство ФОКа «Динамо» в Петрозаводске обещают завершить в следующем году

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Сулажгоре возводят не только для «динамовцев», но и для всех жителей города, в том числе, для школьников и студентов.

В Минобразования и спорта Карелии напомнили, что 14 октября 2020 года в Петрозаводске была заложена капсула на месте строительства нового ФОКа «Динамо». Ранее было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Карельским региональным общественно-государственным объединением физкультурно-спортивного общества «Динамо» и Олимпийским советом республики.

Спортивный объект в микрорайоне Сулажгора на пересечении Суоярвского шоссе и улицы Халтурина строит компания «Баренц Групп».

В настоящее время на объекте ведутся работы по установке окон, фасадов, завершается монтаж кровли, к зиме будет закрыт тепловой контур здания. Строительство ФОКа планируется завершить в 2022 году.

Согласно утвержденному проекту, спортобъект общей площадью 1840 метров будет включать в себя универсальный спортивный зал, зал для единоборств, а также тренажерный зал, раздевалки, административные помещения. На ФОКе планируется открыть Музей славы карельского «Динамо» — экспозицию, рассказывающую о спортсменах — «динамовцах», которые прославили республику.