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Строительство ФОКа «Динамо» в Петрозаводске обещают завершить в следующем году

Новости. Общество
17:07, 23 Сентября 2021
фото: © Паблик ВК «Спорт — норма жизни Карелия»

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Физкультурно-оздоровительный комплекс в Сулажгоре возводят не только для «динамовцев», но и для всех жителей города, в том числе, для школьников и студентов.

В Минобразования и спорта Карелии напомнили, что 14 октября 2020 года в Петрозаводске была заложена капсула на месте строительства нового ФОКа «Динамо». Ранее было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Карельским региональным общественно-государственным объединением физкультурно-спортивного общества «Динамо» и Олимпийским советом республики.

Спортивный объект в микрорайоне Сулажгора на пересечении Суоярвского шоссе и улицы Халтурина строит компания «Баренц Групп».

В настоящее время на объекте ведутся работы по установке окон, фасадов, завершается монтаж кровли, к зиме будет закрыт тепловой контур здания. Строительство ФОКа планируется завершить в 2022 году.

Согласно утвержденному проекту, спортобъект общей площадью 1840 метров будет включать в себя универсальный спортивный зал, зал для единоборств, а также тренажерный зал, раздевалки, административные помещения. На ФОКе планируется открыть Музей славы карельского «Динамо» — экспозицию, рассказывающую о спортсменах — «динамовцах», которые прославили республику.

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