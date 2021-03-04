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Строительство каркасного дома в Карелии - выгодное решение с массой преимуществ

Новости. Экономика
07:00, 05 Марта 2021
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Массовое возведение частных домов в Карелии осуществляется лишь с конца XX века, поэтому на территории региона по-прежнему остается большое количество незастроенных участков.

Карелия считается одним из красивейших уголков Российской Федерации, в котором сохранена первозданная природа, дремучие и нетронутые леса, кристально чистые озера и река, холмы и утесы, а также множество других природных достопримечательностей. Чтобы получить возможность наслаждаться всеми прелестями этой северной местности, можно заказать строительство каркасного дома из бруса под ключ у компании "Скандинавия".

Преимущества каркасной технологии строительства для жителей Карелии

Возведение загородных сооружений под ключ из бруса становится востребованной услугой, особенно в условиях Карелии. Подобная популярность обусловлена сравнительно невысокой ценой готовых проектов и хорошим качеством конечного результата. Многие москвичи и петербуржцы уже воспользовались предложениями компании "Скандинавия" и остались довольны сотрудничеством с командой профессионалов.

Из главных достоинств каркасной технологии следует выделить:

1. Возможность проведения ремонтных работ в любое время года. Заниматься строительством можно весь год, не привязываясь к погоде. Обычно работы выполняются за 8 недель, поскольку 2 недели отводится для монтажа каркаса, а остальные – для благоустройства коттеджа. При каркасном строительстве не нужно привлекать крупногабаритную спецтехнику, поскольку сооружение обладает сравнительно небольшим весом. Это сокращает расходы на транспортировку стройматериалов и их монтаж;
2. Хорошие теплоизоляционные свойства, которые являются важным требованием для относительно холодных регионов, таких как Карелия.
3. Также каркасные дома не создают большой нагрузки на основание, поскольку они достаточно легкие. Это позволяет сократить толщину фундамента и, соответственно, снизить стоимость работ.

Почему именно СК "Скандинавия"

Обращаясь в строительную фирму "Скандинавия" на https://sk-scandinavia.ru/, вы получаете гарантию того, что реализации проекта будет выполнена в лучшем виде и строго в срок. За время существования на рынке компания возвела более 3 000 сооружений по всей России, в том числе и на территории Карелии. Опубликованные на сайте цены в точности соответствуют действительности. Они не меняются при частых колебаний курса. Персонал компании состоит из квалифицированных сотрудников с многолетним опытом работы.

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