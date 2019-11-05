"Строительство коррекционной школы – "это только стены", задумываться надо о более серьезных вещах"

По мнению председателя организации ВОРДИ в Карелии Станислава Мишичева, строительство новой коррекционной школы – "это только стены", на самом деле задумываться надо о более серьезных вещах.

"Я предложил министру образования заняться программой, реализация которой вполне может стать выходом из сложившейся ситуации", – рассказал Мишичев "Столице на Онего".

По его мнению, в школе, где обучаются дети-инвалиды, необходимо, в первую очередь, образовательный процесс привести в соответствие с нормами, установленными федеральным законодательством, повысить до необходимого уровня коэффициенты подушевого финансирования в соответствии с нозологиями детей, находящихся в образовательном процессе, в результате чего школы будут финансироваться должным образом, тогда туда придут так необходимые для инклюзивного образования специалисты для работы с особенными детьми, тьюторы и ассистенты учителей.

"Без этого невозможно будет говорить, что мы все сделали для детей, даже построив за огромные деньги современное, с точки зрения архитектуры, здание коррекционной школы. Учат не стены", - отмечает Мишичев.

"Например, аутисту нужен ассистент, тьютор, помощник, но этого ничего нет сейчас, – пояснил Станислав Мишичев. - У нас нет такой болезни "аутизм", потому что вслед за постановкой такого диагноза, человеку сразу же должны выделяться деньги в рамках общеобразовательного процесса. Это подушевое финансирование, чтобы аутиста могли обучать по той программе, которая ему необходима. А это ассистенты, это зарплатный фонд".

Станислав Мишичев предлагает уже в имеющихся специнтернатах ввести тьюторов – помощников.

"Я бы модернизировал существующие школы, - высказал свое мнение Мишичев. - Но при этом я знаю, что в 21 школе из-за отсутствия тьюторов детей с ДЦП вынуждены родители бесплатно перевозить из класса в класс, с урока на урок. Они на себе их таскают, отрываясь от работы, а это беда. Давайте дадим школам положенное финансирование в виде зарплатного фонда, с правильным штатным расписанием, где будет нужное количество ассистентов, и тогда родители вздохнут… Давайте сначала в старых школах порядок наведем. Дайте деньги, положенные ребенку-инвалиду для образовательного процесса, и тогда учителя смогут полноценно заниматься своей работой, ассистенты будут помогать, а родители смогут пойти на работу, зная, что с их детьми все хорошо. И все кардинально изменится. А если мы построим новую замечательную школу, и родители в ней будут по-прежнему перевозить детей на себе – зачем это надо?".

Подробнее о спорах при выборе места строителства школы-интерната в Петрозаводске и о возможности решения данного вопроса совместно с ВОРДИ (Всероссийская организация родителей и законных представителей детей-инвалидов и взрослых с ментальной инвалидностью и другими нарушениями, которые не могут самостоятельно представлять свои интересы) , читайте здесь.