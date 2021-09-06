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Строительство нового участка автодороги «Сортавала» идет с опережением графика

Новости. Общество
17:35, 07 Сентября 2021
фото: © Управление пресс-службы Главы Республики Карелии

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Артур Парфенчиков ознакомился с ходом строительства нового участка трассы «Сортавала» в Пряжинском районе.

На пролегающем в обход деревень Маньга и Новая Маньга отрезке трассы А-121 с 445 по 469 километр началась укладка асфальтобетона. Работы выполнены более чем на треть. Модернизация одной из главных автомагистралей Карелии ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Глава республики во время рабочей поездки в Пряжинский район ознакомился с ходом строительства нового участка автодороги «Сортавала» с 445 по 469 километр. Новая трасса идёт в обход деревень Маньга и Новая Маньга. Госконтракт стоимостью почти 3,2 миллиарда рублей на строительство дороги заключен 1 мая 2020 года с АО «ВАД».

Начальник ФКУ «УПРДОР «Кола» Михаил Овчинников рассказал, что новая магистраль с двумя полосами движения и расчетной скоростью 100 км/ч включает в себя строительство транспортной развязки, 45 водопропускных труб и водопропускной арки через реку Ламата. Строительство объекта позволит привести параметры дороги в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, необходимое для создания условий безопасного проезда, а также выведет транзитное движение из населенных пунктов, сократив при этом время нахождения в пути.

На сегодняшний день работы идут с небольшим опережением графика − выполнены работы по расчистке полосы отвода и устройства земляного полотна новой дороги, проложены три четверти предусмотренных проектом водопропускных труб, габионными конструкциями укрепляются откосы. Полностью завершено возведение гофрированной металлической основы арочного моста через реку Ламата: сооружение закреплено на нескольких десятках вбитых в землю сваях.

Новая трасса частично проходит по действующей автодороге, безопасный проезд на время работ здесь обеспечивается режимом реверсивного движения. Начатое год назад строительство должно завершиться по графику в 2023 году.

Глава Карелии отметил хорошую работу строителей и указал на важность планирования уже сейчас, на стадии строительства, создания инфраструктуры новой трассы − заправочных станций, мотелей, пунктов питания.

Напомним, ранее в составе трассы «Сортавала» построены обходы населенных пунктов Крошнозеро, Щеккила, Кутчезеро. Возведение нового участка продолжает решение задачи по спрямлению и сокращению дороги и обеспечению безопасности дорожного движения за счет переноса основного транспортного потока за границы населенных пунктов.

Автодорога «Сортавала» обеспечивает транспортное сообщение между населенными пунктами Приладожья, Ленобласти и Карелии, а также соединяет Россию с Евросоюзом через подъезд к МАПП «Вяртсиля».

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