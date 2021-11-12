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Строительство нового здания Бюро судмедэкспертизы в Петрозаводске начнется в этом месяце

Новости. Общество
07:25, 08 Декабря 2021
фото: © страница Вконтакте Михаила Охлопкова

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По информации Минстроя Карелии, в течение декабря должно начаться возведение нового здания Бюро судебно-медицинской экспертизы.

Возведением нового здания Бюро судмедэкспертизы займется компания «СП — 1». Об этом рассказал в соцсети глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов. Министр пояснил, что работы предполагается начать в текущем месяце, а завершить в 2023 году.

«Проведены торги и на новый объект программы — здание Бюро судебно–медицинской экспертизы. Победитель — АО „СП — 1“ — входит в группу компаний СФК и имеет большой опыт строительства многоквартирных домов, социальных объектов, в том числе детских садов. В 2021 году компанией был, помимо прочего, успешно реализован проект по строительству двух домов для переселенцев из аварийного жилья. Работы планируем начать в течение этого месяца, плановый срок их завершения — 2023 год», — заявил Россыпнов.

Ранее сообщалось, что новый отдел судебно-медицинской экспертизы расположится в районе проезда Высотный рядом с Детской республиканской больницей и Диагностическим центром в Петрозаводске. Сейчас республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы располагается в старых зданиях. Материально-техническая база учреждения не соответствует современным требованиям. В апреле 2019 года сообщалось, что здание нового бюро предполагалось ввести в строй в 2022 году. Объект должен быть возведен в рамках Федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года».

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