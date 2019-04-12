Новое здание для Бюро судмедэкспертизы в Петрозаводске построят через 3 года

Новый отдел судебно-медицинской экспертизы расположится в районе проезда Высотный рядом с Детской республиканской больницей и Диагностическим центром, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Новое здание будет построено в рамках Федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".

Сейчас республиканское Бюро судебно-медицинской экспертизы располагается в четырех старых зданиях. Материально-техническая база не соответствует современным требованиям – как по помещениям, так и по оснащению оборудованием.

Земельный участок под строительство объекта уже выделен. Проектно-сметная документация в настоящее время проходит госэкспертизу. Предварительная стоимость строительства - 395, 17 млн рублей. Ввести в строй отделение планируют в 2022 году.

О строительстве нового объекта полномочному представителю президента РФ в СЗФО Александру Гуцану рассказали во время его визита в бюро в Петрозаводске.

Ранее сообщалось, что бюро судебно-медицинской экспертизы Карелии не имеет лицензии на отдельные виды деятельности из-за неудовлетворительной материально-технической базы.