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Новости. Общество
16:04, 12 Апреля 2019
фото: © РИА Новости / Алекс Аминев

Новое здание для Бюро судмедэкспертизы в Петрозаводске построят через 3 года

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Новый отдел судебно-медицинской экспертизы расположится в районе проезда Высотный рядом с Детской республиканской больницей и Диагностическим центром, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Новое здание будет построено в рамках Федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".

Сейчас республиканское Бюро судебно-медицинской экспертизы располагается в четырех старых зданиях. Материально-техническая база не соответствует современным требованиям – как по помещениям, так и по оснащению оборудованием.

Земельный участок под строительство объекта уже выделен. Проектно-сметная документация в настоящее время проходит госэкспертизу. Предварительная стоимость строительства - 395, 17 млн рублей. Ввести в строй отделение планируют в 2022 году.

О строительстве нового объекта полномочному представителю президента РФ в СЗФО Александру Гуцану рассказали во время его визита в бюро в Петрозаводске.

Ранее сообщалось, что бюро судебно-медицинской экспертизы Карелии не имеет лицензии на отдельные виды деятельности из-за неудовлетворительной материально-технической базы.

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