Строительство современной школы в Петрозаводске на 1350 мест ведется в соответствии с графиком

Завершается строительство коробки здания, ведутся работы по инженерным сетям и благоустройству, внутренние и наружные отделочные работы, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Сегодня строящуюся школу в микрорайоне Древлянка Петрозаводска посетила вице – премьер правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник.





"Заканчиваем строительство коробки здания, параллельно ведутся работы по инженерным сетям, внутренние и наружные отделочные работы, а также проводится благоустройство. Освоено порядка 55 процентов средств. Школа запроектирована совершенно по новым требованиям: это касается теплотехники, освещенности, пожарной безопасности. По всей школе будет работать вайфай, система контроля доступа и видеонаблюдения", – сообщил о ходе строительных работ на объекте исполнительный директор АО "Специализированный застройщик "КСМ" Борис Жадановский.





Представитель подрядчика отметил, что строительство ведется по графику. Планируемый срок завершения работ – первое полугодие 2021 года.



Лариса Посадник рассказала о перспективах организации образовательного процесса в будущем учреждении, в первую очередь, отметив масштабы объекта.



"Школа строится современная и большая. На 1350 детей предусмотрено 5 спортивных залов, самый большой из них – площадью 1 тысячу метров – даже оборудуют трибунами. Предусмотрены актовый зал на 600 мест, огромная столовая, просторные и светлые холлы и кабинеты. Школа будет прекрасно оснащена, к примеру, библиотеку наполнят цифровым оборудованием. Дети будут получать и знания, и разностороннее дополнительное образование. Для этого созданы все условия. Школа такого уровня – единственная в Карелии", – сказала вице-премьер.





На совещании обсуждались вопросы благоустройства территории, цветового решения объекта. Были затронуты и вопросы безопасности школьников, освещения, транспортной инфраструктуры: сюда должно быть легко и безопасно добираться из любой точки города, необходимо обеспечить дороги пешеходными переходами, территорию - стоянками для автотранспорта.



"Все это учтено, и находится на контроле. Думаю, здесь захотят учиться не только ребята с Древлянки, но и из других районов города", – добавила Лариса Подсадник.





Строительство школы на 1350 мест ведется в рамках национального проекта "Образование" подрядной организацией АО "Специализированный застройщик "КСМ" по госконтракту от 26 декабря 2019 года. Стоимость строительства составляет 1 млрд 408 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет – 867 млн рублей, бюджет республики – 541 млн рублей.