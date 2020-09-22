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Строительство студенческого общежития из трех корпусов планируется в Петрозаводске

Новости. Общество
14:47, 23 Сентября 2020
фото: сайт ПетрГУ
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Петрозаводский госуниверситет получил положительное заключение Главгосэкспертизы России на проект строительства нового студенческого общежития – оно будет состоять сразу из трех корпусов.

Детали проекта содержатся в сообщении Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы, выдавшего заключение.

Здание будет состоять из соединенных между собой корпусов: двух прямоугольных жилых трехэтажных блоков, примыкающих к двухэтажному административно-общественному блоку.

Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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