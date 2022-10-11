Строительство в Карелии резко выросло в 2022 году: открылись промышленные и социальные объекты

Объем строительных работ в Карелии в 2022 году вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Карелиястат.

Кроме жилья строились промышленные, коммерческие, административные и другие объекты.

В частности, в течение года были открыты новые цеха для производства пиломатериалов, помещения для крупного рогатого скота, детсады на 190 мест, амбулатория, несколько мостов и участков автодорог.

Завершилось строительство заведений общественного питания на 171 место, гостиниц на 169 мест, торговых точек общей площадью 3,4 тыс. кв. метров, предприятий по оказанию бытовых услуг и ряда других объектов.